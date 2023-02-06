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Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depremi Mersin başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Depremin ardından Mersin'de ölü, yaralı sayıları ve yıkılan bina sayısı araştırılmaya başlandı. İşte, Mersin'de ölü ve yaralı sayısı, yıkılan bina sayısı hakkında son bilgiler...

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HABERTURK.COM / İHA
  • Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedildi. Depremin ardından can ve hasar kaybı oluşurken Hatay'da depremi hissedenlerin yakınları "Mersin'de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Mersin'de ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısına ilişkin merak edilenler...
  • Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

    KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 
  • Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

    MERSİN'DE DE HİSSEDİLDİ!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Mersin'de de şiddetli hissedildi.
  • Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

    MERSİN'DE KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Vatandaşlar depremle birlikte etkili olan yağmura rağmen evlerinden sokağa indi. Kimi vatandaşlar da güvenli olacağını düşündükleri araçlarına sığındı. Deprem Mersin kent merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut ilçelerinde de kuvvetli şekilde hissedildi.
  • Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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