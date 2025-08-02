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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de ormanı yakan 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Mersin'de ormanlık alandaki yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde benzin döktükleri ormanlık alanda yangın çıkaran 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 11:35 Güncelleme: 02.08.2025 - 11:35
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        Mersin'de ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
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        Mersin'de, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ağustos'ta Demirören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin çalışma yapıldı.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle ormanı ateşe verdikleri belirlenen S.K. (33) ve S.Y. (29) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan birinin istasyondan pet şişeyle benzin alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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