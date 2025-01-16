Mersin'de "plastiksiz sahiller" için örnek proje

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) HORİZON İnovasyon Programı ve AB Misyonu "Okyanuslar ve Sularımızı Onarın" kapsamında yer alan REMEDIES konsorsiyomu programının bir parçası olan "Plastiksiz Kıyılar için Birleş!" projesi programına başvurdu. Büyükşehir'in "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz! (Unite for Plastic-Free Mersin Coasts)" başlıklı projesi en başarılı proje olarak değerlendirildi.

Proje kapsamında Büyükşehir birimlerinde plastik şişe kapağı toplama kampanyası ve Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde pet şişe toplama kampanyası başlatıldı. Projede ikinci adım olarak, Adnan Menderes sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alana 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik kullanımı azaltılarak atık oluşumunun önlenmesi hedefleniyor. Uygulama ile Mersin sahillerinin kara kaynaklı plastik atıklardan korunması amaçlanıyor.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplanan plastik atıklardan küçük bitki saksı üretimi gerçekleştirilecek ve üretilen saksılar bitki ekiminde yeniden kullanılacak. Geri dönüşüm sistemine dahil olan vatandaşlara da Büyükşehir tarafından organik atıklardan üretilen kompost ürünü hediye edilecek.

Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla, 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 6-18 yaş arası 1200 vatandaşa atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Kıyı şeridi ve nehir şeridi temizliği etkinliği kapsamında ise toplam 6 adet temizlik etkinliği gerçekleştirilerek, 150 vatandaşa plastik kirliliği ve doğaya olan zararları konusunda yerinde bilinçlendirme sağlanacak. Proje kapsamında kentteki 4 farklı kıyı alanında kıyı temizliği yapılacak. Ayrıca bölge için önemli tabiat alanları olan Çiniligöl ve Göksu Deltası’nda temizlik faaliyeti gerçekleştirilecek.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Çevre Mühendisi Yakup Berkay Işık, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Daire başkanlığı olarak, Avrupa Birliği HORİZON İnovasyon Programı kapsamında REMEDIES Vakfı'nın 'Okyanuslar ve Sınırlarımızı Onarın Projesi'ne 'Unite for Plastic-Free Mersin Coasts' isimli projemizle bir başvuru gerçekleştirmiştik. Başvurumuz REMEDIES Programı tarafından en başarılı başvuru kabul edildi. Bunun Türkçe adı; 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleş!'" dedi.