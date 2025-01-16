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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de "plastiksiz sahiller" için örnek proje | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "plastiksiz sahiller" çevre dostu proje

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Birliği (AB) HORİZON İnovasyon Programı ve AB Misyonu "Okyanuslar ve Sularımızı Onarın" kapsamında yer alan REMEDIES konsorsiyomu programına yaptığı "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz!" projesi, en başarılı başvuru olarak değerlendirildi. Vatandaşların plastik kullanımı azaltılarak atık oluşumunun önlenmesi hedeflenen proje kapsamında Mersin sahilleri, kara kaynaklı plastik atıklardan korunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:01
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        Mersin'de "plastiksiz sahiller" için örnek proje
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) HORİZON İnovasyon Programı ve AB Misyonu "Okyanuslar ve Sularımızı Onarın" kapsamında yer alan REMEDIES konsorsiyomu programının bir parçası olan "Plastiksiz Kıyılar için Birleş!" projesi programına başvurdu. Büyükşehir'in "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz! (Unite for Plastic-Free Mersin Coasts)" başlıklı projesi en başarılı proje olarak değerlendirildi.

        Proje kapsamında Büyükşehir birimlerinde plastik şişe kapağı toplama kampanyası ve Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde pet şişe toplama kampanyası başlatıldı. Projede ikinci adım olarak, Adnan Menderes sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alana 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik kullanımı azaltılarak atık oluşumunun önlenmesi hedefleniyor. Uygulama ile Mersin sahillerinin kara kaynaklı plastik atıklardan korunması amaçlanıyor.

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        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplanan plastik atıklardan küçük bitki saksı üretimi gerçekleştirilecek ve üretilen saksılar bitki ekiminde yeniden kullanılacak. Geri dönüşüm sistemine dahil olan vatandaşlara da Büyükşehir tarafından organik atıklardan üretilen kompost ürünü hediye edilecek.

        Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla, 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 6-18 yaş arası 1200 vatandaşa atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

        Kıyı şeridi ve nehir şeridi temizliği etkinliği kapsamında ise toplam 6 adet temizlik etkinliği gerçekleştirilerek, 150 vatandaşa plastik kirliliği ve doğaya olan zararları konusunda yerinde bilinçlendirme sağlanacak. Proje kapsamında kentteki 4 farklı kıyı alanında kıyı temizliği yapılacak. Ayrıca bölge için önemli tabiat alanları olan Çiniligöl ve Göksu Deltası’nda temizlik faaliyeti gerçekleştirilecek.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Çevre Mühendisi Yakup Berkay Işık, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Daire başkanlığı olarak, Avrupa Birliği HORİZON İnovasyon Programı kapsamında REMEDIES Vakfı'nın 'Okyanuslar ve Sınırlarımızı Onarın Projesi'ne 'Unite for Plastic-Free Mersin Coasts' isimli projemizle bir başvuru gerçekleştirmiştik. Başvurumuz REMEDIES Programı tarafından en başarılı başvuru kabul edildi. Bunun Türkçe adı; 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleş!'" dedi.

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        Kazandıkları hibe proje kapsamında oluşturacakları toplama noktalarıyla geri dönüşümü kent geneline de yayacaklarını sözlerine ekleyen Işık, "Adnan Menderes sahil kısmına 6 adet plastik toplama kafesi koyacağız. Yine 6 adet su çeşmesi koyacağız. Burada da aslında vatandaşların plastik su şişesi almasını önleyerek doğayı korumuş olacağız. Kendi termoslarıyla ve mataralarıyla sularını doldurabilecekler ve çevreyi daha az kirletmiş olacağız" diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi birimlerinde de mavi kapak toplama kampanyası yürüttüklerini aktaran Işık, "Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde de plastik toplama kafesimiz Caretta’yı temsilen bir kafesimizde plastikleri ayrı topluyoruz. Bütün bu topladığımız plastikleri geri dönüştürerek saksı elde etmeyi ve üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz saksıları da yeniden bitki ekiminde, bitki kullanımında yararlanacağız ve geri dönüşümü sağlamış olacağız. Yine proje kapsamında bilim merkezimize 1 adet akıllı atık toplama otomasyonu koyacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız ve öğrencilerimize, getirdikleri geri kazanılabilir atıkları buraya atmaları karşılığında, belediyemizin ürettiği komposttan hediye vereceğiz. Geri kazanımı özendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

        Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde de küçük yaşlardan itibaren sıfır atık, atık yönetimi ve çevre koruma kültürünü oluşturmayı hedeflediklerinden söz eden Işık, "Bu kapsamda daire başkanlığımız bünyesinde son 1 yılda, yaklaşık olarak 11 adet eğitim ve farkındalık çalışması yaptık. Projemiz kapsamında yine 6 adet kıyıda plastik toplama etkinliği yapacağız. Bunların 4 tanesi Mersin sahillerindeki plajlarımızda olacak. 2 adet de yine bölgemizde bulunan akarsu ve gölde sahil temizleme etkinliği ve plastik toplama etkinliğimizde bulunacağız. Umarım geri kazanımı yaygınlaştırarak devam ederiz ve çevremizi ve doğamızı koruyarak gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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