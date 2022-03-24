Sahile portakallar vurdu! 0:00 / 0:00

İHA

Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis mahallesinin sahiline, görenleri şaşırtan yüzlerce portakal vurdu. Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis deresine atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz’e döküldü.

Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala çıkardı. Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplandı. Hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya’dan gelen bazı turistler ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Turistler, fotoğraf çekinirken çocuklar bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş deresine dökülen portakalların akıntıyla denize oradan da sahile geldiğini aktardı.