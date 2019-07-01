Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58),müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.