Mersin'de üreticilere "sulama" desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi için sulama borusu desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Tarımsal arazilerden maksimum verim sağlanması ve su kayıplarının önüne geçilmesi için yapılan desteğin son durağı Erdemlili üreticiler oldu. Daha önce açık kanal sistemiyle arazilerini sulayan Hacıhalilarpaç Mahallesi'ndeki üreticilere bin 752 metre sulama borusu desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sebebiyle su kaynaklarının kuruması üzerine sıkıntı çeken Çiftepınar Mahallesi'ne ise 900 metre sulama borusu desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce motopomp su pompası yardımıyla arazilerini sulayan iki mahalledeki 800’den fazla üreticinin hayatına dokunurken, destek sayesinde 10 bin dekar arazi su kaybı yaşanmadan sulanabilecek.

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Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, tarımın her koluna destek verdiklerini, bu desteklerden birinin de sulama borusu desteği olduğunu ifade etti.

Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Şahutoğlu, "Bu yıl da yine 100 kilometre boru desteğiyle suya ihtiyacı olan ve sulanamayan arazilerin suya kavuşturulması amacıyla projeyi sürdüreceğiz. Erdemli’de Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi’nin açık sistemle ana kaynaktan gelen su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi talebi vardı. Mühendis arkadaşlarımızın çizdiği proje doğrultusunda kooperatif aracılığı ile 300’lük bin 752 metre sulama borusu desteğinde bulunduk. Böylelikle arazilerini yeterince sulayamayan üreticilerin problemini ortadan kaldırdık. Hacıhalilarpaaç Sulama Kooperatifi’ne üye 230 üreticinin yaklaşık 3-4 bin dekarlık arazisinin suyla buluşmasını sağladık" dedi.

Çiftepınar Mahallesi’ndeki üreticilerin de son yıllarda artan kuraklık sebebiyle arazilerinde yetersiz sulama problemi ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Şahutoğlu, "Çiftepınar Sulama Kooperatifi’nin talebi doğrultusunda ekip arkadaşlarımız bir çalışma gerçekleştirdi. Yukarıda su toplanma merkezi olan kaputaj sistemimizden suyu alarak 1 kilometrelik borular yardımıyla kapalı sisteme ileteceğiz. Bu sayede su kayıplarının önüne geçilmesini ve yaklaşık 6 bin dekar arazinin daha verimli şekilde sulanmasını sağlayacağız. Üreticilerin yaşadığı problemleri gidermeye yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.