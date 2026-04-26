Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:29
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüpheli, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreslerde 1150 uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 240 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ