        Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

        Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 00:31 Güncelleme: 22.09.2025 - 00:33
        Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
        Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücülerden Muhammed Ç'nin (34) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Araçlarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Mersin
        #haberler
        #Mut
        #Son dakika haberler
