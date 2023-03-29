Okul tavanından sıva parçası düştü; 2 öğrenci yaralı

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesindeki ilkokulda tavandan kopan sıva parçaları nedeniyle 2 öğrenci yaralandı.
Işıklı Kargı İlkokulu'nda dersteki öğrencilerin üzerine tavandan kopan sıva parçaları düştü. Sınıftaki 15 öğrenciden 2'si yaralandı. Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden birinin kolunun kırıldığı, diğerinin başından darbe aldığı belirtildi. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula gelerek inceleme yaptı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-03-29 12:38:14
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