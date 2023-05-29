Silifke'de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 Karayolu İncekum mevkisinde meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 33 C 4535 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2023-05-29 20:13:32



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