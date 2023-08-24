Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        TEKERLEKLİ SANDALYEYLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASIYLA YARALANDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 01:49 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKERLEKLİ SANDALYEYLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASIYLA YARALANDI  
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K. (68), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. Tarsus -Çamlıyayla seferini yapmakta olan belediye otobüsünde akülü engelli aracı ile seyahat eden Sabiha K., Ulumeres durağında indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CSE 80 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Sabiha K., bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

        ---------------

        -Kaza yeri

        -Ambulans

        -Ekipler

        -Akülü sandalyeHaber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)

        2023-08-24 01:48:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom tur kapısını araladı!
        Cimbom tur kapısını araladı!
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"

        Benzer Haberler

        Tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın...
        Tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın...
        Mersin'de 13 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 13 bin makaron ele geçirildi
        Mersin Ticaret Borsası
        Mersin Ticaret Borsası
        Yeni Mersin İdman Yurdu, kulübe başkan arıyor
        Yeni Mersin İdman Yurdu, kulübe başkan arıyor
        Mersin'de polisin çalışmalarında aranan 1385 zanlı yakalandı
        Mersin'de polisin çalışmalarında aranan 1385 zanlı yakalandı
        Yenişehir'de son kullanma tarihi geçmiş 64 paket süt ürünü bulundu
        Yenişehir'de son kullanma tarihi geçmiş 64 paket süt ürünü bulundu