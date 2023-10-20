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        Akkuyu'da yüksekten düşen işçi, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

        MERSİN'inGülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul (26), tedavi gördüğü hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:40
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        Akkuyu'da yüksekten düşen işçi, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
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        MERSİN'inGülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul (26), tedavi gördüğü hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 14 Ekim'de ilçede yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında meydana geldi. Müteahhitlik şirketi çalışanı İlyas Bul, yüksekten düşerek yaralandı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Bul, bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlyas Bul'un cenazesi kent merkezinde toprağa verildi. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

        Aynı sahada 6 Ekim´de inşaat iskelesinde bir müteahhitlik şirketi çalışanı da düşerek hayatını kaybetmişti.

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