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        Sertavul Geçiti'nden zincirsiz araç gerişine izin yok

        İÇ Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Mersin´in Mut ilçesi Sertavul geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz araçların ulaşımına kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:10
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        Sertavul Geçiti'nden zincirsiz araç gerişine izin yok
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        İÇ Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Mersin´in Mut ilçesi Sertavul geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz araçların ulaşımına kapatıldı.

        Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar ve tipi nedeniyle İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yol, ulaşıma kapatıldı. Ekipler, bölgede önlemler alırken zincirli araçların geçişine izin verildi. Trafiğin aksamaması için bölgede karayolları ekiplerinin yol kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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