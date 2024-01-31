Mersin´de karda mahsur kalanları jandarma kurtardı

MERSİN´in Erdemli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Aydınlar, Toros, Harfilli, Güneyli ve Tozlu mahallelerinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bu bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir araç sürücüsüne o bölgede bulunan jandarma ekibi yardım etti. 1400 metre rakımlı Aydınlar Mahallesi Kargagediği mevkisinde jandarma ekipleri aracı iterek sürücüye yardım etti. Kar yağışının tipiye dönmesinden dolayı jandarma ekibi, sürücüleri fazla yüksek kesimlere gitmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca kar nedeniyle kapanan yollar da iş makineleriyle açıldı. Kar yağışının, bölgede sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.