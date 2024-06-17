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        17 yaşındaki Hilal'den 8 gündür haber alınamıyor

        MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 8 gün önce kaybolan Hilal Ece Turhan'un (17) bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:00
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        17 yaşındaki Hilal'den 8 gündür haber alınamıyor
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        MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 8 gün önce kaybolan Hilal Ece Turhan’un (17) bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

        Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, 8 gün önce evden ayrıldı. Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece’nin bulunması için çalışma başlattı. 8 gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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