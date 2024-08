Erdoğan: Eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup, harman savuran müsriflerdir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada "Ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris’te har vurup, harman savuran müsriflerdir" dedi.

Türkiye, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 58'inci havalimanına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip Çukurova Havalimanı açılışına katıldı. Havalimanının yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bugün Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm Türkiye’ye hatta tüm dünyaya yeni model estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova’nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiği havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Burada bazı rakamları sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum; Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pist vardır. Tüm bunlarla birlikte 2 adet yüksek sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartta imkanlarla donatılmıştır. Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Havalimanımızın inşasında bölgemizin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterdik. Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Bu toprakların simgesi olan pamuk motifleri ile turuncu rengi havalimanımızın süslemesinde özellikle tercih edildi. Akdeniz’de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği kendinden bir iz bulacağı bu coğrafyanın zengin karakterini yansıtan bir yaklaşımla Çukurova Havalimanımız inşa edildi" dedi.

"Böylece sadece ülkemizin altyapı eksiklerini süratle gidermekte kalmadık. Aynı zamanda Türkiye ekonomisine de ciddi katma değer oluşturduk. Milletimizin istifadesine sunduğumuz her bir köprü, otoyol, havalimanı yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı. Çukurova Havalimanımızın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Kamu-özel iş birliği ile inşa edilen havalimanının toplam yatırım miktarını 608 milyon 500 bin avrodur. Devletimiz buradan 25 yıl içerisinde toplam 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edecektir. Bu sadece kira bedeli olarak devletimizin kasasına girecek olan tutardır. Havalimanımız tüm Çukurova’nın ticaretine, turizmine, tarımsal üretimine, ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3000 kişinin istihdamına vesile olacaktır. Havalimanımızın Adana’ya mesafesi 35 kilometre Mersin’e mesafesi ise 40 kilometredir. Yani her iki şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız Mersin ve Adana’dan hem D-400 yolu hem de otoyol üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir. Adana ve Mersin‘le birlikte Osmaniye ve Niğde’ye olan yakınlığıyla da 5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecektir. Buranın yapımına başladığımızda eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanına konforlu güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla 15,9 kilometrelik yolumuzu bölünmüş yol standardında tamamladık. Proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 adet tek köprü 90 metre uzunluğunda iki adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yol sayesinde vakitten 494 milyon TL, akaryakıttan 84 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 578 milyon TL tasarruf edeceğiz. Tabii sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova havalimanımızı Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek hızlı trenlerle Mersin-Adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana veya Mersin’den trene binen kardeşlerimiz yalnızca 23 dakikada havalimanımıza varacak. Havalimanımız yolcu taşımacılığın yanı sıra bölgemizin ihracatında da çarpan etkisi yapacak. Mersin Limanı Mersin ve Adana organize sanayileri, İskenderun Körfezi sanayi tesisleri, yumurtalık serbest bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürünleri buradan tüm dünyaya göndereceğiz. Burada şunu özellikle söylemek isterim hem Adana’da hem Mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Havalimanımız bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak, şirketlerimizin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü arttırarak acil ve kritik malzemelerin teslimini süratle yapılmasını sağlayarak birçok hususta ticaretimizin gelişmesine tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Çukurova bölgesinin ürettiği tarım ürünleri artık gecikmeksizin, bozulma riski olmadan müşterilerine kolayca ulaştırılabilecek. Adana ve Mersin‘le birlikte Akdeniz bölgesinin tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Büyük büyük eserin inşasında emeği geçenleri tebrik ediyor şahsım, ülke, milletim adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyor, vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum."

"Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, bütün vatandaşlarımızın böyle bir yatırımdan sevinç duyması kıvanç duyması gerekir. Şüphesiz bazı yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Alışkanlıkları değiştirmek, yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz. Bugünkü tereddütler inşallah yerini zamanla memnuniyete bırakacaktır. Bundan en küçük bir şüphemiz dahi yoktur. Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin istemezükçü tavrıdır. Artık bu huyu bırakmanız lazım. 'Şakirpaşa Havalimanı‘nı kapatacağız' böyle diyorlar. Nerden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da bizim bir eğitim merkezimiz var, Şakirpaşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü bu tür yalanları uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar. Şimdi burada kargo binası da yapılıyor mu, yapılıyor. Şimdi kargo binası da yapıldığı andan itibaren Çukurova gerçekten iç ve dış servisleri yapacak bir diğer taraftan da kargo servisi olarak hemen arkamdaki o dev tesislerde hizmetini verecek. Çukurova artık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek. Düşünebiliyor musunuz Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa ediliyor. Muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine şuna bile çamur atacak, bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma bir kısmı manipülasyon olan iddialarla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı kardeşlerimizi, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Açık söylüyorum, böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeyi hedefliyorsunuz. Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlatacak hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir."

Yılların geçtiğini, isimlerin ve yönetimlerin değiştiğini ancak ana muhalefetin hizmete ve yatırıma yaklaşımında değişim olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız burada şunu da vurgulamak isterim. Şayet ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris’te har vurup, harman savuran müsriflerdir. SGK’ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum. Tekrar söylüyorum insanımızın her türlü tenkidine, serzenişine sonuna kadar tahammülümüz vardır. Ancak Han-ı Yağma misali ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır. Çukurova Havalimanı’na depremi öne sürerek eleştirmekse tam bir akıl tutulmasıdır. Soruyorum sizlere daha büyük ve modern bir havalimanımızın olması, deprem yardımlarının ulaştırılmasında elimizi rahatlatır mı? Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi işimizi zorlaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır. Allah korusun, ülkemizde 6 Şubatvari bir doğal afet yaşandığında artık yatırımları ve yardımları götürecek ilave bir havalimanı inşa edildi. Çukurova Havalimanı’nın devreye girmesi ile afetlere karşı mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi. Bu vesileyle çarşamba günü meydana gelen 4.6, 4.5, 4.0 büyüklüğündeki 3 deprem dolayısıyla Kozanlı ve Adanalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim ülkemize her türlü afetten korusun diyorum" ifadelerini kullandı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ilgili gündeme taşınan iddiaların çoğunun hilafıhakikat olduğunu belirten Erdoğan, "Bunu ilk defa yapmıyorlar. Biz benzer iddia ve ithamlarla daha önce de defalarca karşılaştık. Şehirlerimize kazandırdığımız her bir esere 'ne gerek var' diyerek 'israf' diyerek, 'parayı betona gömüyorlar' diyerek karşı çıktılar. Avrupa’nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'ndan asrın projesi Marmara‘ya kadar yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar. Oysa geçen sene açtığımız Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bugüne kadar ne kadar araç geçti biliyor musun? 18 milyon araç geçti. Ağustos'un ilk haftasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Bu başarı örneklerini çoğaltmak mümkündür. Yani bunların gereksiz dediği yatırımların tamamı misyonunu fazlasıyla yerine getirdi ekonomiye katkı yaptı. Emin olun yine aynısı burada da yaşanacak. Muhalefet Çukurova Havalimanı'na dair öngörülerinde de yanılacak. Havalimanımızın depremle mücadele, ticaret, turizm ve diğer alanlarda Adana ve Mersin’e çok ciddi artılarının olacağını hep beraber göreceğiz. Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinin tam ortasında kalan ve şehrimizin ihtiyaçlarını artık karşılayamayan Şakirpaşa Havalimanı’mızın kapısına kilit vurmuyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Maalesef bu ahlaksızlarla biz yarış edemeyiz. Biz sadece dürüstlüğün örneğini vermek suretiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk havacılığına hizmet etmeyi sürdürecek. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, orman söndürme amaçlı hava araçları ve İHA, SİHA gibi havacılık faaliyetleri Şakirpaşa‘dan gerçekleştirilecek. Ticari uçuşlar için Çukurova eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa’yı kullanacağız" diye konuştu.

'BİZİM ARAMIZI KİMSE BOZAMAZ'

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışıyla birlikte hava yolunu halkın yolu haline getirme hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptık. Aktif havalimanı sayımızı 26’dan bugün itibari ile 58’e çıkardık. 2053 yılında bu sayıyı 61’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttik. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken, bunu 283 ilave ile 343’e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838’e ulaştırdık. Bakınız bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımız. Kara yolunda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden aldık, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımıza 2012 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 km’nin üzerine taşıdık. Ülkemizi yüksek hızlı trenin konforuyla ilk kez biz tanıştırdık. 2002’de ülkemizde yüksek hızlı tren hattı yokken şu an 2032 kilometre uzunluğunda hatta sahibiz. Ülkemizin tamamına hizmet ederken Adana’yı ve Mersin’i de ihmal etmedik. Her iki ilimizin ulaşım ve iletişim altyapısına güncel rakamla toplam 200 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltan 440 kilometre uzunluğundaki Akdeniz Sahil Yolu ile Antalya ile Mersin’i birleştiriyoruz. Proje kapsamında toplam 51,2 km uzunluğunda 33 adet tünel, bunun yanında 77 adet köprü inşa ediyoruz. Proje tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresini 4,5 saate indireceğiz. Adana Konteyner Limanı ile Çukurova bölgemizin Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine deniz üzerinden bağlayacağız. Ne diyor Yenice türküsünde, 'Yenice yolları bükülür gider, zülüf at gerdana dökülür gider, yiğidin sevdiği güzel olunca ömrü arkasından sökülür gider'. İşte bugün olduğu gibi Adana'nın Mersin’in ve Çukurova’nın güzel insanları için çalışmaya, ter dökmeye, yeni esenler ve hizmetlerle şehirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyayı kalbura koyup elesek Çukurovalı kardeşlerim gibi yar bulunmaz. Adana ile Mersin ile Çukurova ile bizim aramızı kimse bozamaz."