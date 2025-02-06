Mersin'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Program kapsamında depremlerde yaşamını yitiren teşkilat mensuplarının ve ailelerinin mezarlarına ziyarette bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Topsakaloğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun katılımıyla Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde düzenlenen programda depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı tarafından dua edildi.

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