Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de define arayanlara suçüstü; 11 gözaltı

        MERSİN'de, kaçak kazı yaparak define arayan 11 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de define arayanlara suçüstü; 11 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’de, kaçak kazı yaparak define arayan 11 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında define için kaçak kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığını belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda Akdeniz ilçesinde M.K., O.K., S.K., T.D., Y.Ö., E.D. ve E.Ç., Yenişehir ilçesinde ise M.M., A.A, A.D. ile E.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında izinsiz olarak yapılan kaçak kazılarda kullanılan çok sayıda malzemeye de el kondu. Gözaltına alınan 11 tarihi eser kaçakçısı işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Kelenderis Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kalenin ortaya çıkarılması hede...
        Kelenderis Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kalenin ortaya çıkarılması hede...
        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı amb...
        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı amb...
        Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı
        Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
        Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti