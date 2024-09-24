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        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

        MERSİN'inMut ilçesinde çöp konteynerine bırakılmış yenidoğan bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:30
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        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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        MERSİN'inMut ilçesinde çöp konteynerine bırakılmış yenidoğan bebek cesedi bulundu.

        Meydan Mahallesi Meydan Cadddesi'nde çöpten hurda malzemeleri toplayan Cennet Sünbül, konteynerde bebek cesediyle karşılaştı. Sünbül'ün ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cennet Sünbül, "Çöpleri karıştırırken, çengelle bakayım derken, bir anda bebeğin gövdesi düştü. Kanlar içindeydi. Hemen 112'yi aradım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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