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        EN YAKIT, Ankara-Niğde otoyoluna elektrikli şarj istasyonu kurdu

        EN YAKIT, Ankara-Niğde otoyoluna elektrikli şarj istasyonu kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:25
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        EN YAKIT, Ankara-Niğde otoyoluna elektrikli şarj istasyonu kurdu
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        EN YAKIT, Ankara-Niğde otoyoluna elektrikli şarj istasyonu kurdu. İstasyon, Ankara-Adana istikametindeki 47’nci kilometresi Emirler mevkiinde karşılıklı bulunan iki dinlenme tesisine de kuruldu.

        ENYAKIT, 'Her 200 kilometrede bir şarj istasyonu' hedefi doğrultusunda yatırımlarını hızlandırdı. EN YAKIT, akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesini elektrikli şarj istasyonlarıyla bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'na taşıdı. Türkiye’yi kuzeyden güneye bağlayan 330 kilometrelik otoyolda 10 adet dinlenme tesisi olmasına rağmen araç sahipleri şarj sıkıntısı çekiyordu. Araç sahiplerinin sesine kulak veren EN YAKIT, otoyolun Ankara-Adana istikametindeki 47’nci Kilometresi Emirler mevkiinde karşılıklı bulunan iki dinlenme tesisine şarj istasyonu kurduğunu duyurdu.

        ‘ŞARJ HİZMET NOKTAMIZI TÜKETİCİNİN ERİŞEMEDİĞİ NOKTALARDAN BİRİNE DAHA TAŞIMIŞ OLDUK’

        EN YAKIT daha önce de benzer sorunu yaşayan Adana-İstanbul yolundaki otoyol üzerindeki bir otelde elektrikli şarj istasyonu kurmuştu. EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses araç sahiplerinin sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek "330 km uzunluğa sahip Ankara Niğde Otoyolu üzerinde 10 adet dinlenme tesisi bulunmasına rağmen elektrikli araç sahipleri, şarj sıkıntısı nedeniyle bu otoyolu kullanamıyorlar ve farklı güzergahlar üzerinden yola devam etmek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden de bölgede yoğun bir trafik yaşanıyordu. Yaklaşık 2 senelik bir çalışma sonrasında gerekli altyapı yatırımları ve teknik prosedürleri tamamladık. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz cihazlara da enerji vermeye başladık. Ayrıca otoyolun 94 ve 230’uncu kilometrelerindeki karşılıklı tesislerdeki cihazlarımızı da aynı anda hizmete açtık. Böylece şarj hizmet noktamızı tüketicinin erişemediği noktalardan birine daha taşımış olduk. Ankara-Niğde otoyolunda 3 istasyon birden açan EN YAKIT’ın bu kararında tüketicilerin yoğun talepleri etkili oldu" dedi.

        'BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMDA, BİR YENİSİNİ DAHA EKLEMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

        Elektrikli araç sahipleri için sevindirici bir habere imza attıklarını belirten Şenses "Türkiye’nin dört bir yanını, tamamı Yüksek Hızlı (DC) şarj istasyonlarımızla kapsamaya devam ediyoruz. Edirne'den Cizre'ye, Samsun'dan Antalya'ya elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet veriyoruz. Ülkenin yüzde 80’inin kapsayan 160’ı aşkın şarj istasyonumuza bugün çok önemli bir konumda, bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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