Mersin merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonunda 16 gözaltı

MERSİN ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden Tarsus ilçesine gümrük kaçağı sigara, makaron, elektronik sigara ve alkol getirerek haksız kazanç elden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez, Tarsus ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 156 bin adet doldurulmuş ve boş makaron, 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 adet alkol kiti ile kurusıkı tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.