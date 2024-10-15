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        Mersin merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonunda 16 gözaltı

        MERSİN ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:40
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        Mersin merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonunda 16 gözaltı
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        MERSİN ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden Tarsus ilçesine gümrük kaçağı sigara, makaron, elektronik sigara ve alkol getirerek haksız kazanç elden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez, Tarsus ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 156 bin adet doldurulmuş ve boş makaron, 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 adet alkol kiti ile kurusıkı tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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