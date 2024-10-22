Mersin'de orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki zarar tespiti, soğutma çalışmalarının ardından yapılacak.
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