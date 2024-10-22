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        Mersin'de orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:12
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        Mersin'de orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki zarar tespiti, soğutma çalışmalarının ardından yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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