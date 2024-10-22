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        Ampute milli voleybolcudan kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusu (2)

        BABATUTUKLANDIMersin'in Tarsus ilçesinde Oktay Hoş (49) maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu, aracına ve işyerine zarar verdiği ampute milli voleybolcu kızı İlke Naz Hoş'un (20) suç duyurusu üzerine gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:51
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        Ampute milli voleybolcudan kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusu (2)
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        BABATUTUKLANDI

        Mersin’in Tarsus ilçesinde Oktay Hoş (49) maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu, aracına ve işyerine zarar verdiği ampute milli voleybolcu kızı İlke Naz Hoş’un (20) suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Hoş, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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