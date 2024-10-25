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        Akkuyu NGS'nin türbin tesisi montajının son aşamasına gelindi

        AKKUYU NGS'nin türbin tesisi montajının son aşamasına gelindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:00
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        Akkuyu NGS'nin türbin tesisi montajının son aşamasına gelindi
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        AKKUYU NGS’nin türbin tesisi montajının son aşamasına gelindi. 1’inci ünitesinde rotorun türbin jeneratör statoruna monte edilmesi ve ardından türbin şaftının hizalanması, türbinin şaft döndürücü üzerine yerleştirilmesinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlayacak.

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Mersin’de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesine ait türbin ünitesinin önemli ekipmanlarından biri olan rotor, türbin jeneratör statoruna yerleştirildi. Çalışmalar, buhar türbini ekipmanlarının mühendisliğini, tasarımını, kabulünü ve tedariğini yapan Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü olan AAEM’e bağlı mühendislerin rehberliğinde gerçekleştirildi. 245 ton ağırlığında büyük boyutlu bir ekipman olan türbin jeneratörü rotorunun kurulumu türbin binasının ana köprü vinci ile sağlandı.

        ‘UZMANLARIN TURBO JENERATÖR ŞAFT HATTININ HİZALANMASINI GERÇEKLEŞTİRMESİNİ DE SAĞLAYACAK’

        Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Uzmanlarımızın ve tedarikçi firmanın mühendislerinin koordineli çalışmaları sayesinde, rotorun statora yerleştirilmesi, yataklara takılması ve kurulması işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Rotorun yerleştirilmesi, tüm yardımcı sistemleri statora bağlamaya ve yatakları takmaya olanak tanıyor. Bu, aynı zamanda uzmanların turbo jeneratör şaft hattının hizalanmasını gerçekleştirmesini de sağlayacak.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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