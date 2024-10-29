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        ÇBK Mersin – Bourges: 80-76

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa MatuszzewskaÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 81'İNCİ PERİYOT: 21-12DEVRE: 39-403'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:41 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:45
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        ÇBK Mersin – Bourges: 80-76
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa Matuszzewska

        ÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5

        BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 8

        1’İNCİ PERİYOT: 21-12

        DEVRE: 39-40

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-60

        Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa’nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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