ÇBK Mersin – Bourges: 80-76
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa MatuszzewskaÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 81'İNCİ PERİYOT: 21-12DEVRE: 39-403'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa Matuszzewska
ÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5
BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 8
1’İNCİ PERİYOT: 21-12
DEVRE: 39-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-60
Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa’nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.
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