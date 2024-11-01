Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı; 2 ölü
MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü Ulaş Can Seri (22) ile arkasındaki Cansu Melis Bolat (20), hayatını kaybetti.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü Ulaş Can Seri (22) ile arkasındaki Cansu Melis Bolat (20), hayatını kaybetti.
Kaza, Erdemli'nin Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Can Seri’nin kontrolünü yitirdiği 33 ATS 216 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Seri ile arkasındaki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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