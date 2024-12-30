Akkuyu NGS '2024 Açık Kapı Günü' ile bugün çevrim içi ziyaret edilebilecek

AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) bugün ‘Açık Kapı Günü’ etkinliği düzenliyor. Saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan çevrim içi etkinlikte, izleyiciler Türkiye'nin ilk NGS projesi ve nükleer endüstrinin yeni modern teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek. Ayrıca etkinlikte Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh'in de video mesajı izlenebilecek.

Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi almış genç Türk uzmanlar, ziyaretçilere, Akkuyu NGS'nin önemli tesisleriyle ilgili bir video gösterimi yapacak ve dünyanın en büyük nükleer şantiyesinin en yüksek noktalarını gösterecek.

Çevrim içi yayın, Akkuyu Nükleer AŞ'nin resmi YouTube kanalından Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde izlenebilecek.