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        Akkuyu NGS '2024 Açık Kapı Günü' ile bugün çevrim içi ziyaret edilebilecek

        AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) bugün 'Açık Kapı Günü' etkinliği düzenliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:35
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        Akkuyu NGS '2024 Açık Kapı Günü' ile bugün çevrim içi ziyaret edilebilecek
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        AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) bugün ‘Açık Kapı Günü’ etkinliği düzenliyor. Saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan çevrim içi etkinlikte, izleyiciler Türkiye'nin ilk NGS projesi ve nükleer endüstrinin yeni modern teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek. Ayrıca etkinlikte Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh'in de video mesajı izlenebilecek.

        Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi almış genç Türk uzmanlar, ziyaretçilere, Akkuyu NGS'nin önemli tesisleriyle ilgili bir video gösterimi yapacak ve dünyanın en büyük nükleer şantiyesinin en yüksek noktalarını gösterecek.

        Çevrim içi yayın, Akkuyu Nükleer AŞ'nin resmi YouTube kanalından Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde izlenebilecek.

        Akkuyu NGS sahasından canlı yayınlanacak olan ‘2024 Açık Kapı Günü’ bugün saat 14.00'te Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin resmi YouTube kanalında.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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