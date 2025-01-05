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        İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85

        SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner BahadırİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 25, Heal 18, Büşrü Akgün 4, Alleyne 16, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:35
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        İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner Bahadır

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 25, Heal 18, Büşrü Akgün 4, Alleyne 16, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23.

        OGM ORMANSPOR: Epouha 2, Manolya Kurtulmuş 176, Duygu Özen 4, Zeynep Şevval Gül 3, Aokuso 20, Burke 16, Esra Ural Topuz 4, Berber 19

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi 16’ncı haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Orman Spor'la karşı karşı geldi. Yenişehir ilçesindeki Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynan maçta İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor’u 88-85 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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