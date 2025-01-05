İlkem Yapı Tarsus Spor: 88 - OGM Ormanspor: 85
SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner BahadırİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 25, Heal 18, Büşrü Akgün 4, Alleyne 16, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner Bahadır
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 25, Heal 18, Büşrü Akgün 4, Alleyne 16, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23.
OGM ORMANSPOR: Epouha 2, Manolya Kurtulmuş 176, Duygu Özen 4, Zeynep Şevval Gül 3, Aokuso 20, Burke 16, Esra Ural Topuz 4, Berber 19
KADINLAR Basketbol Süper Ligi 16’ncı haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Orman Spor'la karşı karşı geldi. Yenişehir ilçesindeki Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynan maçta İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor’u 88-85 yendi.
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