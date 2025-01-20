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        Mersin'de kamyonetin yanan kasasını beton mikseri söndürdü; o anlar kamerada

        MERSİN'de kasası alev alan kamyonetteki yangın; yoldan geçen beton mikserinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:35
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        Mersin'de kamyonetin yanan kasasını beton mikseri söndürdü; o anlar kamerada
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        MERSİN’de kasası alev alan kamyonetteki yangın; yoldan geçen beton mikserinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Akdeniz ilçesindeki Sebze Meyve Hal Kompleksi yakınında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonetin kasası yanmaya başladı. Alevler kamyonetin kasasını sararken, sürücü bir süre trafikte ilerledikten sonra güvenli şekilde yol kenarında durdu. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durarak, içindeki suyla alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

        OLAY ANI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Yangın ve söndürme çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin alevler içinde trafikte ilerlemesi ve mikserin müdahalesiyle alevlerin söndürülüşü yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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