Taşucu Sahili'ne gelen pelikan, ilgi odağı oldu

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir süre önce Taşucu Sahili’ne gelen ve bölgeden ayrılmayan pelikan, ilgi odağı oldu.

Silifke ilçesi Taşucu Sahili’ne bir süre önce gelen pelikan, bölgeden ayrılmadı. Sabahın erken saatlerinde denizde avlanan pelikan, zamanının geri kalanını ise sahilde yürüyüş yapan veya balık tutan kişilerin arasında dolaşıyor.

Taşucu sakinlerinden doğa fotoğrafçısı Aytaç Kurt, pelikanın varlığından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sabah erken saatlerde avlanıyor, sonra sahile geliyor ve bizlerle birlikte zaman geçiriyor. Ona zarar vermemeye dikkat ediyoruz. Çocuklar bile korkmadan yanına yaklaşabiliyor. Herkes ona sarılıp fotoğraf çektiriyor. Artık bizden biri gibi" dedi.