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        Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı

        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:15
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        Ahmet Türk'ün üvey torunu, silahlı kavgada hayatını kaybetti: 6 gözaltı
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        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. Ahmet Türk'ün üvey torunu, önceki dönemlerde Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olan Hüseyin Reber Türk, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana gitti. Türk ve arkadaşları, mekandaki başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından gruplar mekandan ayrıldı.

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        Otomobilleri ile köprü altında karşı karşıya gelen 9 kişilik grubun araçlardan inmesiyle silahlı kavga çıktı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Türk ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti. Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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