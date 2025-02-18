Mersin'de el yazması 6 kitap ele geçirildi; 3 gözaltı

MERSİN'deRoma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, müşteri arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekipleri, şüpheliler T.I., F.S. ve V.B.A.'yı kaldıkları otelde gözaltına aldı, yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen el yazması 6 kitap el ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.