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        Mersin'de el yazması 6 kitap ele geçirildi; 3 gözaltı

        MERSİN'deRoma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, müşteri arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:45
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        Mersin'de el yazması 6 kitap ele geçirildi; 3 gözaltı
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        MERSİN'deRoma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi, müşteri arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekipleri, şüpheliler T.I., F.S. ve V.B.A.'yı kaldıkları otelde gözaltına aldı, yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen el yazması 6 kitap el ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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