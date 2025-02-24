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        Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi

        MERSİN'de otomobiliyle çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:50
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        Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi
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        MERSİN'de otomobiliyle çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca 2024 yılının Aralık ayında Mersin'deki ailesinin yanına döndü. 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Akyol'a, İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarptı. Kazada Laçin Akyol, ağır yaralandı.

        ORGANLARI BAĞIŞLANDI

        Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Laçin'in bağışlanan karaciğeri Malatya'da, bir böbreği Mersin'de ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.

        Akyol'un hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü İbrahim Halil Çabalar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Çabalar’ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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