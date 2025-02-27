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        Mersin'de horoz dövüştürenlere 1.2 milyon TL ceza

        MERSİN'de bir kıraathanede ring kurup horoz dövüştüren 128 kişiye toplam 1 milyon 194 bin TL para cezası kesildi, 21 horoz ise koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 22:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:25
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        Mersin'de horoz dövüştürenlere 1.2 milyon TL ceza
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        MERSİN’de bir kıraathanede ring kurup horoz dövüştüren 128 kişiye toplam 1 milyon 194 bin TL para cezası kesildi, 21 horoz ise koruma altına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, bir kıraathanede horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, horoz dövüşü için ring kurulan mekana baskın yaptı. Baskında, dövüştürülerek bahis oynatıldığı tespit edilen kafes içerisindeki 21 horoz muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi ve yetkilisi hakkında ‘Kumar oynamasına yer ve imkan sağlama’ ile ‘2199 Hayvanları Koruma Kanunu’ suçundan adli işlem yapıldı.

        Horoz ringinde bulunan, hakemlik yapan, horozlar üzerinden bahis oynatan ve oynayan 128 kişiye ise toplam 1 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüşünden elde edildiği tespit edilen 7 bin 990 TL’ye de el konuldu. Ayrıca ruhsatsız iş yeri mühürlenip, faaliyetten menedildi. Koruma altına alınan 21 horoz ise hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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