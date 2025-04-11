Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin arkadan çarpması sonucu köprü inşaatının istinat duvarına vuran kamyonette yaralanan yolculardan Münir Arı (46), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylece, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.