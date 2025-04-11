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        Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 ölü, 2 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTIMersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin arkadan çarpması sonucu köprü inşaatının istinat duvarına vuran kamyonette yaralanan yolculardan Münir Arı (46), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:41
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        Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTI

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin arkadan çarpması sonucu köprü inşaatının istinat duvarına vuran kamyonette yaralanan yolculardan Münir Arı (46), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylece, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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