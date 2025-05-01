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        Mersin'de '1 Mayıs' coşkusu

        MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı, halk müziği sanatçı Hüseyin Turan da konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:43
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        Mersin'de '1 Mayıs' coşkusu
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        MERSİN’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı, halk müziği sanatçı Hüseyin Turan da konser verdi.

        Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında merkez Yenişehir ilçesi Millet Bahçe eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde binlerce kişi bir araya geldi. Ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atan vatandaşlar davul- zurna eşliğinde yürüdü.

        Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında trafiğe kapatılan İsmet İnönü Bulvarı'ndan vatandaşlarla beraber yürüyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, daha sonra merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı’na geldi.

        Burada davul- zurna eşliğinde halaylar çekilirken, çocukların da katıldığı miting, renkli görüntülere sahne oldu. Alanın dolmasının ardından yapılan konuşmalardan sonra halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan da bir konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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