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        Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı; sulama kanalında cesedi bulundu

        MERSİN'inTarsus ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'nin (74) sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:55
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        Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı; sulama kanalında cesedi bulundu
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'nin (74) sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

        Tarsus'un Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden kişi, sulama kanalında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkarttığı cesedin ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu belirlendi. Çilli'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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