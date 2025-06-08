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        Tarsus'ta sokak ortasında silahlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Hasan Polat (48) ve kardeşi Yalçın Polat (42) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:50
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        Tarsus'ta sokak ortasında silahlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Hasan Polat (48) ve kardeşi Yalçın Polat (42) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağrı yaralı Hüseyin P., Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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