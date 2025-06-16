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        Sosyal medyadan öldüğünü yaydılar; asılsız paylaşımlara tepki gösterdi

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun (41) hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:15
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        Sosyal medyadan öldüğünü yaydılar; asılsız paylaşımlara tepki gösterdi
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde iş makinesi operatörü Mustafa Kurşun (41) hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları görenlerin kendisini araması ile durumdan haberdar olan Kurşun, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        İlçenin Tozlu Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kurşun hakkında sosyal medya üzerinden öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları görenlerin kendisini ve ailesini aramasıyla durumdan haberdar olan iş makinesi operatörü Kurşun, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İlanın verildiği birkaç gündür zor günler yaşadığını aktaran Kurşun, "2 ay önce sosyal medyada sahte hesap açıp, önce hırsız diye paylaştılar. Eşimin, çocuklarımın fotoğraflarını ve numaramı da ekleyerek aramalarını istediler. Son olarak da 'Mustafa Kurşun vefat etmiştir' diye ilan verdiler. Arkadaşlarım cenaze ilanını görünce beni aramaya başladı. Herkes şok olmuş. Annemi, babamı arayıp onları da zor duruma sokacak bu paylaşımlardan artık bıktım. Bu kişi daha ne kadar beni ve ailemi hedef alacak bilmiyoruz. Ekranlarda fotoğraflarımıza kadar paylaşıp, zor durumda kalmamıza neden oluyor. İnşallah mahkemede cezasını çeker" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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