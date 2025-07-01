Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kaçak telefon operasyonu: 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu getirerek sattıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kaçak telefon operasyonu: 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN’in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu getirerek sattıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

        Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gümrük kaçağı cep telefonu getiren ve para karşılığında satmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı cep telefonlar getirdikleri, bunları depolarda muhafaza ettikleri belirlendi. 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ruhsatsız tabanca ve mühimmatları, 14 gümrük kaçağı cep telefonu, 765 şarj adaptörü, 148 cep telefonu kulaklığı, 46 gümrük kaçağı tablet, 5 telefon bataryası, 6 akıllı saat, 8 müzik kutusu ve güvenlik kamerası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5’i savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 7 kişiden 2’si tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi

        Benzer Haberler

        Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıl...
        Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıl...
        Mersin'de metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
        Mersin'de metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
        Mersin Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasın...
        Mersin Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasın...
        Trafiği kapatıp drift atan sürücülere 52 bin TL ceza
        Trafiği kapatıp drift atan sürücülere 52 bin TL ceza
        Mersin'de drift yapan 4 sürücüye 52 bin 531 lira ceza kesildi
        Mersin'de drift yapan 4 sürücüye 52 bin 531 lira ceza kesildi
        Erdemli'de yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim alacak
        Erdemli'de yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim alacak