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        Uydu takip cihazı takılan 'Soli', Akdeniz'in sularına bırakıldı

        MERSİN'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası 'Soli', Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:10
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        Uydu takip cihazı takılan 'Soli', Akdeniz'in sularına bırakıldı
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        MERSİN'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası 'Soli', Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübü'nün desteğiyle yürütülen 'Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Mezitli ilçesine bağlı Soli Pompeipolis Sahili'ndeki etkinlikte; 'Soli' adı verilen yeşil deniz kaplumbağası, uydu cihazı takılarak denize bırakıldı.

        'TEK VERİ YANILTICI OLABİLİR'

        MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, “Uydudan aldığımız sinyaller sayesinde kaplumbağaların nereye gittiklerini, hangi bölgelerde bulunduklarını, ne kadar mesafe katettiklerini ve en çok hangi bölgelerde zaman geçirdiklerini öğrenebiliyoruz. Yeşil deniz kaplumbağalarının koruma alanlarını tespit etmenin en iyi yöntemlerinden biri de uydu takip sistemleridir. Ancak bu çalışmayı yalnızca tek bir deniz kaplumbağasına uydu cihazı takarak gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle çok sayıda kaplumbağaya, uydu cihazı takmanın en önemli amaçlarından biri de budur. Tek bir kaplumbağadan elde edilen veri yanıltıcı olabilir ancak birkaç kaplumbağa aynı yönde hareket ediyor ve aynı bölgeleri kullanıyorsa bu veriler, bize daha doğru bilgiler sunar. Uydu cihazı taktığımız 'Soli' isimli yeşil deniz kaplumbağamızdan bol sinyal almayı diliyoruz. Umarım bize değerli bilgiler gönderir ve onları koruma adına yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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