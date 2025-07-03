Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor
MERSİN'in Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu.
MERSİN'in Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu. Ekipler, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde meydana geldi. Gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz 3 kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. 3 kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.
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