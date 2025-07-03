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        Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor

        MERSİN'in Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 04:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 04:15
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        Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu. Ekipler, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde meydana geldi. Gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz 3 kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. 3 kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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