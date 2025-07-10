Kontrolden çıkan taksi motosiklete çarpıp mağazaya girdi; kaza anı kamerada (2)
KAZAANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIMersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sabaha karşı saat 04.
KAZAANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazaya ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin önce park halindeki motosiklete, ardından iş yerinin vitrinine çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hızla mağazaya girdiği de yer alıyor.
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