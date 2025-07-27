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        Anne ve kızın cinayet şüphelisi aranıyor

        MERSİN'de gelini Aygül Çınar (26) ile onun annesi Türkan Söylemez'i (56) evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:05
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        Anne ve kızın cinayet şüphelisi aranıyor
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        MERSİN'de gelini Aygül Çınar (26) ile onun annesi Türkan Söylemez’i (56) evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldürdüğü belirtilen Ö.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olay, önceki gece Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak’ta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar’ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından vurulan Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çınar ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygül Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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