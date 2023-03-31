Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda, bir tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

Uğur Dağlı yönetimindeki 27 AJB 275 plakalı tırda, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Ziyarettepe mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.



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