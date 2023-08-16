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        Mersin'de enişte ve ablalarıyla denize giren 2 kız kardeş yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:02
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        Mersin'de enişte ve ablalarıyla denize giren 2 kız kardeş yaşamını yitirdi
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 kız kardeş boğuldu.

        Adanalıoğlu sahilinde denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Esra B. (19) ve kız kardeşi Melek B’nin (15) boğulduğunu belirledi.

        Hayatını kaybeden kız kardeşlerin boğulma tehlikesi geçiren enişteleri Hakan A. ve ablaları Kübra A. ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Kız kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.​​​​​​​

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