Mersin'de atıl okul restorasyonla eğitime kazandırılacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atıl durumdaki okulun eğitime kazandırılması için restorasyon yapılacak.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, 1924'de açılan ve 17 yıldır kullanılmayan Çankaya İlköğretim Okulu için Valilik himayesinde restorasyon projesi başlatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki binanın, çalışmanın ardından anaokulu olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mezun olduğu okulun yeniden öğrenci ağırlayacak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Bölgenin anaokulu ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlanacağını kaydeden Gültak, "Mersin’de bunun gibi birçok tarihi binayı yenileyip kente ve insanımıza kazandırdık. Çankaya İlköğretim Okulu da inşallah bu tarihi binalarımızdan biri olacak.” ifadesini kullandı.