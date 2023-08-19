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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 23:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Mersin

        Hakemler: Mert Güzenge, Ali Tuna, Cemil Tunç

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam (Dk. 75 Rayane) , Strandberg (Dk. 75 Lamkel Ze), Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 84 Ömer Faruk Beyaz), Engin Can Aksoy, Fernandes (Dk. 65 Hodzij), Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Tuncer Duhan Aksu, Omeruo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 90 Selim Dilli), Ben Ouanes (Dk. 84 Berat Kalkan), Aytaç Kara, Yasin Özcan, Gomis (Dk. 68 Erdem Çetinkaya)

        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. ​​​​​​​

        48. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası içerisine kestiği topa yükselen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

        62. dakikada topla ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun altı pas içerisine çıkardığı meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

        72. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içerisine çıkardığı topla buluşan Hodzij'in sert vuruşuyla top auta gitti.

        90. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı korner atışında kaleci Gianniotis, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

        Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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