4. Karaduvar Balık Festivali 21-22 Ekim'de düzenlenecek

Akdeniz Belediyesince organize edilen 4. Karaduvar Balık Festivali, 21-22 Ekim'de yapılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festivalin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, geçen sene 100 binin üzerinde misafir ağırladıklarını söyledi.

Karaduvar Mahallesi'ndeki Sardalya Parkı'nda gerçekleşecek festival hakkında bilgi veren Gültak, şunları kaydetti:

"Geçen sene İtalya'dan sardalya siparişi aldık. Farklı bölgelerden on binlerce insan geliyor. Artık bu iş Türkiye sınırlarını da aştı ve amacına ulaştı. Yaptığınız festivaller şehre katkı sağlayıp, marka değerini yükseltebildiğinde bir anlamı oluyor."

Bu yıl dördüncüsü organize edilen Karaduvar Balık Festivali, 2 gün sürecek.

Çeşitli gösteri, etkinlik, söyleşi, konser ve aktivitelerin yapılacağı festivalde, şef Fikret Özdemir gastro şovu da yapacak.