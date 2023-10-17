Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

        Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmesinin ardından H. Yağal'ın savunması alındı.

        Sanık H. Yağal, "Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Benim hiçbir suçum yok." dedi.

        Mahkeme heyeti, büyükbaba H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

        H. Yağal, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, "akrabaya karşı" ve "birden fazla işlenmesi" dikkate alınarak 28 yıla çıkarıldı.

        Tutuklu H. Yağal ayrıca, gelinine karşı "cinsel saldırı" sonucu doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan 3 yıl hapse mahkum edildi. Suçun, "kendi kızına" karşı işlenmesi gerekçesiyle ceza 5 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi.

        Toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan H. Yağal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

        Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar verdi.

        - Müslüme'nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi

        Öte yandan, duruşmada Adli Tıp Kurumu raporları da açıklandı.

        Raporlara göre, Müslüme'nin cinsel istismara uğradığına dair bulguya rastlanmadığını ve küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan heyet, maktulün cansız bedeninin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağının göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

        Heyet, Müslüme'nin doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirildiği gerekçesiyle meçhul fail hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

        - Olay ve dava süreci

        Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

        Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

        H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatini, anne S. Yağal'ın ise cezalandırılmasını talep etmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslime'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu

        Benzer Haberler

        Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedeye, gelinine cinsel saldırıdan...
        Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedeye, gelinine cinsel saldırıdan...
        flaş
        flaş
        flaş
        flaş
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekor...
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekor...
        Yelkenli tekne kayalara çarpıp battı, kaptan ve yanındaki kişi kurtuldu
        Yelkenli tekne kayalara çarpıp battı, kaptan ve yanındaki kişi kurtuldu
        "Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 67 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor"
        "Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 67 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor"